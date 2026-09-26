Frosinone, il diesse Castagnini: "La Lazio gioca bene! E Gattuso..."

26.09.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Frosinone, il diesse Castagnini: "La Lazio gioca bene! E Gattuso..."
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini ha parlato dell'inizio di stagione della squadra gialloblù, fin qui decisamente sorprendente. Dopo di che si è soffermato anche su altri club di Serie A, tra cui la Lazio di Gattuso che ora è prima in classifica a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue parole: "Conosco bene Gattuso, è un martello, se trova i giocatori che gli danno disponibilità, può fare cose importanti. E' un grande motivatore. E poi la Lazio gioca bene".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.