Frosinone, il diesse Castagnini: "La Lazio gioca bene! E Gattuso..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini ha parlato dell'inizio di stagione della squadra gialloblù, fin qui decisamente sorprendente. Dopo di che si è soffermato anche su altri club di Serie A, tra cui la Lazio di Gattuso che ora è prima in classifica a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue parole: "Conosco bene Gattuso, è un martello, se trova i giocatori che gli danno disponibilità, può fare cose importanti. E' un grande motivatore. E poi la Lazio gioca bene".