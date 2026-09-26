Diogo Leite, i numeri che lo candidano alla titolarità nella Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L’ultimo arrivato cerca spazio. È Diogo Leite, messo sotto contratto dalla Lazio dopo la fine del mercato. Era rimasto svincolato dopo aver chiuso l’esperienza all’Union Berlino, ha rifiutato diverse proposte proprio per vestire la maglia biancoceleste. Si è unito a un reparto totalmente nuovo, formato dall’ex compagno Doekhi, Provstgaard e Sutalo. A confronto con loro, il portoghese non sfigura affatto, anzi.

I dati riportati da DataMB lo pongono davanti a tutti in alcuni specifici fondamentali. Prendendo in esame le statistiche della scorsa stagione dei rispettivi campionati, infatti, Leite è sempre primo davanti a gli altri in tutti i parametri: passaggi lunghi per 90’ minuti (9.62, è il migliore di tutta l’ultima Bundesliga), passaggi progressivi per 90’(9.82), azioni progressive per 90’ (10.15), duelli vinti per 90’ (9.15), duelli difensivi vinti per 90’ (3.74) e duelli offensivi vinti per 90’ (1.62).

Nessuno ha fatto meglio dei centrali attualmente presenti nella rosa della Lazio. Numeri che confortano Gattuso in vista della ripresa del campionato: “Ho quattro centrali uno più forte dell’altro”, ha dichiarato il tecnico dopo la vittoria contro il Venezia. Guardando queste statistiche, può dirlo forte.