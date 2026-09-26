IL TABELLINO di Lazio Women-Parma 0-0

26.09.2026 17:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Women-Parma 0-0

Serie A Women Athora | 1ª giornata

Sabato 26 settembre 2026, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-PARMA 0-0

LAZIO (3-5-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Zanoli; Portales (dal 64' Masu), Castiello (dal 74' Le Mouël), Martin (dal 64' Roddar), Goldoni, Monnecchi; Visentin (dall'82' Longobardi), Camacho (dal 46' Ngueleu). A disp.: Mukasa. All.: Gianluca Grassadonia.

PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Merlo, Ambrosi, Szymaszek, Dominguez; Jorde (dall'84' Rabot), Uffren; Cavallin (dal 46' Bou Salas), Ekic (dal 71' Geuguen), Distefano (dall'84' Christensen); Healy (dal 65' Bowie). A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Zappettini. All.: Giovanni Valenti.

NOTE

Arbitro: Giosuè Ambrosino (sez. Torre del Greco)

Assistenti: Giovanni Di Meglio - Stefania Genoveffa Signorelli

IV ufficiale: Antonio Elia

Operatore FVS: Alessandro Rastelli

Recupero: 3' pt, 5' st.

Ammoniti: 41' Dominguez (P), 67' Bou Salas (P)

Espulsi: //

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.