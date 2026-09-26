IL TABELLINO di Lazio Women-Parma 0-0
Serie A Women Athora | 1ª giornata
Sabato 26 settembre 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN-PARMA 0-0
LAZIO (3-5-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Zanoli; Portales (dal 64' Masu), Castiello (dal 74' Le Mouël), Martin (dal 64' Roddar), Goldoni, Monnecchi; Visentin (dall'82' Longobardi), Camacho (dal 46' Ngueleu). A disp.: Mukasa. All.: Gianluca Grassadonia.
PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Merlo, Ambrosi, Szymaszek, Dominguez; Jorde (dall'84' Rabot), Uffren; Cavallin (dal 46' Bou Salas), Ekic (dal 71' Geuguen), Distefano (dall'84' Christensen); Healy (dal 65' Bowie). A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Zappettini. All.: Giovanni Valenti.
NOTE
Arbitro: Giosuè Ambrosino (sez. Torre del Greco)
Assistenti: Giovanni Di Meglio - Stefania Genoveffa Signorelli
IV ufficiale: Antonio Elia
Operatore FVS: Alessandro Rastelli
Recupero: 3' pt, 5' st.
Ammoniti: 41' Dominguez (P), 67' Bou Salas (P)
Espulsi: //