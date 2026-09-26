Inzaghi cita Gattuso: "Sta facendo un lavoro enorme alla Lazio"

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© foto di Federico Serra

Intervistato da Il Corriere dello Sport, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato dell'inizio di stagione in Serie A. Soffermandosi su diverse squadre, l'ex centravanti ha espresso il suo pensiero anche sulla Lazio di Gattuso, al primo posto in classifica (a pari merito con Inter e Roma) dopo cinque giornate di campionato. Di seguito le sue parole.

"Scudetto? Penso che l’Inter, per organico e qualità, sia sopra agli altri. Ma la Roma di Gasperini mi sta impressionando e credo possa dire la sua sino alla fine. Credo, inoltre, che la Juventus, senza la Champions League, possa rientrare in gioco. Mi auguro che il Milan torni a lottare per lo scudetto. Poi immagino che il Como, più del Napoli, possa giocarsela, anche se non sarà semplice. Infine, sottolineerei l’enorme lavoro che sta facendo Rino Gattuso alla Lazio in un contesto, tra l’altro, non agevole".