FORMELLO - Lazio, primo test contro l'Arezzo. Gattuso in emergenza

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Sosta in emergenza. Gruppo più che dimezzato tra nazionali e infortunati, che costringono Gattuso a lavorare con pochissimi elementi della prima squadra (aggregati diversi Primavera). In otto sono partiti per rispondere alle rispettive convocazioni: si tratta di Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Taylor, Frattesi, Isaksen e Gudmundsson.

Dita incrociate nelle prossime due settimane per le loro condizioni. Attenzione soprattutto all'islandese, che ha chiesto il cambio contro l'Estonia per un infortunio alla spalla, rimediato dopo una brutta caduta. C'è apprensione per capire l'entità del problema. Intanto, per l'amichevole contro l'Arezzo (domenica, ore 15) mancheranno anche Marusic, Dele-Bashiru e Rovella.

Saranno risparmiati tutti e tre: il nigeriano potrebbe tornare contro il Monza (11 ottobre), gli altri due invece rischiano di rientrare solo successivamente contro la Juventus. A riposo pure Cancellieri: ha accusato un infortunio in vacanza, gli sono stati applicati diversi punti di sutura a una gamba. Ma non dovrebbe essere a rischio per la ripresa del campionato. Il test nel centro sportivo servirà per mettere minuti nelle gambe (Diogo Leite su tutti) e per mantenere il ritmo partita.