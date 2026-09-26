WOMEN | Lazio, Zanoli: "Credo in questo gruppo. Derby? Dico solo che..."
Martina Zanoli, dopo il pareggio interno ottenuto al debutto in campionato contro il Parma, ha parlato ai microfoni ufficiali del club raccontando le sensazioni sulla gara: "Io sono contenta dell’atteggiamento mostrato oggi in campo, abbiamo fatto una buona partita ma non siamo riuscite a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Sono molto fiduciosa, siamo un gruppo nuovo e giovane e dobbiamo solo continuare a lavorare giorno dopo giorno, a correggere gli errori. Questo ci porterà lontano".
"Ruolo? In ogni posizione mi mette il mister cerco di dare il massimo, cerco di mettere in campo la mia duttilità. L’obiettivo è sempre quello di aiutare il gruppo. Ovviamente mi piace di più attaccare, fare il quinto ma se c’è bisogno di giocare in porta faccio anche quello. L’importante è aiutare il gruppo".
"In questo campionato ogni partita è diversa, è molto equilibrato. Abbiamo fatto un’ottima partita, forse dovevamo girare di più la palla e potevamo fare meglio. Le occasioni le abbiamo avute, non siamo riuscite a concretizzarle. Ora ci aspetta una settimana importantissima, lavoreremo e penseremo alla prossima partita".
"Tante giocatrici sono andate via, tante sono arrivate e anche giovani. È un ciclo nuovo. Fin dal primo giorno ho avuto fiducia in questo gruppo, c’è tanto entusiasmo e secondo me in questi due anni abbiamo sospeso e anche quest’anno possiamo dire la nostra".
"Derby? Saremo concentrate al massimo questa settimana, non siamo mai riuscite a portare a casa una vittoria nonostante le ottime prestazioni. Non dico niente, diciamo che sono fiduciosa di questo gruppo e faremo un’ottima partita".
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