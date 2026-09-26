Calciomercato Lazio | Interesse per Mendy del Cagliari: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha messo gli occhi su uno dei giovani più interessi di questo inizio di campionato. Si tratta di Paul Mendy, attaccante classe 2007 che veste la maglia del Cagliari, capace di raccogliere 12 punti nelle prime cinque giornate. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i biancocelesti sarebbero tra le squadre interessate a seguirne da vicino la sua crescita. In corsa ci sono anche Inter e Milan: entrambe avrebbero inviato degli scout per visionarlo da vicino, con relazioni positive. Il calciatore, comunque, non dovrebbe lasciare la Sardegna a gennaio, per non indebolire la rosa. Sembra però già essere un obiettivo per il futuro: fin qui il senegalese ha messo a referto tre gol in sette partite stagionali.