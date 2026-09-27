Lazio, Isaksen e il vicino rumoroso: "Mi sono dovuto trasferire". Il racconto

Piccola disavventura per Gustav Isaksen. Direttamente dal ritiro della Danimarca, l'esterno della Lazio ha rilasciato un intervista al quotidiano B.T. per parlare della sua vita a Roma. In particolare ha rivelato di esser stato costretto a cambiare casa per colpa di un vicino troppo rumoroso. "Mi sono trasferito fuori città, ma vicino al centro sportivo di Formello. È fantastico: ci vogliono circa 30-45 minuti per arrivare in centro, ma ora posso rilassarmi senza rumore", ha dichiarato.

E poi ha continuato: "Il vicino del piano di sopra camminava sempre con i tacchi alti e faceva troppo rumore. C'era un chiasso continuo anche all'esterno. Io vengo dalla campagna, ho bisogno di pace e di natura. D'altra parte, quando arrivi alla Lazio devi pur provare a vivere in città, almeno all'inizio. Ora adoro il posto dove sto. Sono molto felice di potermi alzare ogni giorno, uscire in giardino e starmene semplicemente al sole. È magico".

"La mia famiglia viene spesso a trovarmi. E poi c'è Provstgaard lì con me: ci troviamo molto bene insieme. Inoltre, ho dei compagni di squadra fantastici. Vivo in un posto meraviglioso. I tifosi? Non riesco a camminare per Roma senza essere fermato. Ce ne sono davvero tantissimi", ha infine concluso.