Lazio, con l'Arezzo torna la coppia Doekhi - Leite: da quanto non accadeva
27.09.2026 09:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Nella sfida amichevole di oggi contro l'Arezzo, in programma alle ore 15:00 al Fersini, ci sarà una difesa centrale inedita. Ma solo per la Lazio: Danilho Doekhi e Diogo Leite con molta probabilità formeranno la coppia centrale della retroguardia biancoceleste. Lo faranno per la prima volta a Roma, ma per anni lo hanno fatto all'Union Berlino. Come riporta Il Messaggero, infatti, l'ultima volta che i due hanno giocato insieme è stato a maggio, nel 4-0 dell'Union Berlino contro l'Augsburg.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.