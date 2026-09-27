Lazio, con l'Arezzo torna la coppia Doekhi - Leite: da quanto non accadeva

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RASSEGNA STAMPA - Nella sfida amichevole di oggi contro l'Arezzo, in programma alle ore 15:00 al Fersini, ci sarà una difesa centrale inedita. Ma solo per la Lazio: Danilho Doekhi e Diogo Leite con molta probabilità formeranno la coppia centrale della retroguardia biancoceleste. Lo faranno per la prima volta a Roma, ma per anni lo hanno fatto all'Union Berlino. Come riporta Il Messaggero, infatti, l'ultima volta che i due hanno giocato insieme è stato a maggio, nel 4-0 dell'Union Berlino contro l'Augsburg.