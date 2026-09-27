Italia, Mancini divide il gruppo: in dieci non partiranno per la Turchia

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La Nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera alle 20.45 italiane affronterà la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi, nel secondo match del girone di Nations League.

In vista dei prossimi impegni contro la Francia a Parigi e nuovamente contro la Turchia a Bologna, il Ct Roberto Mancini ha scelto di risparmiare a parte della rosa il trasferimento in Turchia e di predisporre per loro un programma di allenamento specifico al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

A lavorare a Coverciano saranno Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, affiancati da una parte dello staff tecnico e performance, oltre al personale medico-fisioterapico.