Roma, Candela svela: "Ecco cosa facevamo io e Totti prima dei derby"
27.09.2026 11:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nell'intervista rilasciata a Il Tempo in occasione dei cinquant'anni di Francesco Totti, Vincent Candela ha parlato dei momenti vissuti insieme al capitano della Roma, per poi rivelare un retroscena che riguarda il derby della Capitale e il modo in cui l'ex attaccante viveva i pre-partita. Ecco le sue parole:
"Essendo romano e romanista, sentiva i derby in modo particolare anche se provava a nasconderlo. Per stemperare la tensione, il giorno prima giiocavamo a tennis. Capello si incassava tantissimo".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.