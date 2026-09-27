Patric - Al-Ittifaq, quanto risparmierà la Lazio con la cessione: le cifre

27.09.2026 09:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Patric - Al-Ittifaq, quanto risparmierà la Lazio con la cessione: le cifre

RASSEGNA STAMPA - Ore decisive per il passaggio di Patric all'Al-Ittifaq, squadra della Serie B Saudita e nella quale militano Baselli, Balotelli e Douglas Costa. Nelle ultime ore la trattativa sembra aver subito un rallentamento, ma filtra ottimismo. La Lazio libererà a zero il centrale spagnolo, ma l'operazione rimane comunque fruttuosa per la società: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club biancoceleste risparmierà 3.5 milioni di euro lordi sull'ingaggio con la sua cessione.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.