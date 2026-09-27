Lazio, cinque calciatori impegnati con la Nazionale: il programma
27.09.2026 10:30 di Simone Locusta
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Continuano gli impegni delle Nazionali. Nella giornata di oggi 27/09, saranno ben 5 i calciatori della Lazio che scenderanno (o sperano di scendere) in campo con le rispettive selezioni. Di seguito il programma.
GRECIA - Christos Mandas
Germania - Grecia (20:45)
DANIMARCA - Gustav Isaksen, Oliver Provstgaard
Danimarca - Galles (18:00)
PORTOGALLO - Nuno Tavares
Norvegia - Portogallo (20:45)
PAESI BASSI - Kenneth Taylor
Serbia - Olanda (18:00)
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.