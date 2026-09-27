Lazio, cinque calciatori impegnati con la Nazionale: il programma

27.09.2026 10:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, cinque calciatori impegnati con la Nazionale: il programma
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano gli impegni delle Nazionali. Nella giornata di oggi 27/09, saranno ben 5 i calciatori della Lazio che scenderanno (o sperano di scendere) in campo con le rispettive selezioni. Di seguito il programma.

GRECIA - Christos Mandas

Germania - Grecia (20:45)

DANIMARCA - Gustav Isaksen, Oliver Provstgaard

Danimarca - Galles (18:00)

PORTOGALLO - Nuno Tavares

Norvegia - Portogallo (20:45)

PAESI BASSI - Kenneth Taylor

Serbia - Olanda (18:00)

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.