Lazio | Frenata Patric - Al-Ittifaq, oggi si decide tutto: affare sul filo

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RASSEGNA STAMPA - Giornata decisiva per il trasferimento di Patric all'AI-ttifaq. Il difensore della Lazio in questo momento si trova a Dubai, è in attesa che vengano risolti tutti i dettagli. Un trasferimento che, però, ieri non sembrava più così scontato.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, al momento della stipula e della traduzione dei contratti è arrivato lo stop. L’intoppo sarebbe stato causato da un errore di trascrizione relativo ad alcune condizioni dell’accordo. Il club si è attivato immediatamente per cercare di risolvere la situazione, ma nel frattempo si sarebbero registrati alcuni momenti di tensione con il giocatore. La situazione però sembra essere rientrata.

L'Al Ittifaq deve accelerare, ha tempo fino al 27 settembre per chiudere l'affare. La Lazio attende da spettatrice interessata, ma visti i lunghi tempi burocratici non è così scontato che l'operazione vada in porto. Il club biancoceleste spera che l'affare si concretizzi: aveva dato l'ok a non incassare neanche un euro per poter risparmiare l’ultimo anno di contratto di Patric a due giorni dalla fotografia dei conti del 30 settembre (anche se non sposterebbe significativamente rispetto alla soglia dello 0,7%). Per lui è pronto un biennale alle stesse cifre che guadagna alla Lazio (stipendio netto di 1,5 milioni di euro), la società spera che la trattativa non diventi l'ennesimo caso per autori di libri gialli.