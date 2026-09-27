Lazio-Arezzo, le formazioni ufficiali: Leite e Doekhi in difesa, gioca Pinamonti
27.09.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LAZIO - AREZZO, LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-2-3-1): Motta; Floriani, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Farcomeni, Belahyane; Serra, Noslin, Zaccagni; Pinamonti. A disp.: Renzetti, Pannozzo, R. Bordon, Ciucci, Lazzari, Pellegrini, Gatto, Milillo, Morelli, Canali, Montano, Santagostino, Sulejmani. All.: Gattuso.
AREZZO (4-3-3): Seculin; Mena, Gilli, Coppolaro, Righetti; Sala, Chierico, Ionita; Pattarello, Cerri, Leone. A disp.: Trombini, Serban, Illanes, Mawuli Eklu, Mancuso, Viviani, Arena, Mancini, Manes, Cianci, Olivieri. All.: Bucchi.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.