Lazio | Pronti, partenza, gol: contro l'Arezzo arriva la prima rete di Pinamonti
27.09.2026 15:05 di Simone Locusta
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La Lazio vuole mantenere alti i ritmi durante la sosta per le Nazionali. Tra chi è infortunato e chi è partito con la propria Nazionale, la rosa di Gennaro Gattuso è ridotta all'osso.
La prima amichevole con l'Arezzo rappresenta un test per provare nuove soluzioni e far integrare al meglio chi ancora non lo ha fatto. Uno di questi è senz'altro Andrea Pinamonti, che non poteva iniziare meglio: dopo appena 25 secondi dal calcio d'inizio, l'ex centravanti del Sassuolo ha raccolto l'assist di Noslin e battuto Seculin, portando così il risultato sull'1-0.
Si tratta del suo primo gol in maglia biancoceleste, anche se solo in amichevole. Ora Gattuso spera di trovare il miglior Pinamonti anche nelle sfide di campionato.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.