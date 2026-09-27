Lazio, chi è Canali: il classe 2007 italo-tedesco lanciato da Gattuso

Gennaro Gattuso concede spazio anche ai talenti della Primavera biancoceleste. Non solo Federico Serra: nel secondo tempo della sfida contro l'Arezzo è entrato in campo anche il giovane Giorgio Canali.

Subentrato al posto di capitan Zaccagni, Canali si è reso subito decisivo fornendo da calcio d'angolo l'assist per Diogo Leite, che con un colpo di testa ha siglato il 2-0. Canali è un classe 2007, ha il doppio passaporto (italia e Germania), è in grado di svariare in più ruoli del centrocampo. Arrivato alla Lazio nel gennaio 2024 dal Trastevere, è uno dei punti fermi della Primavera di Punzi. La società ha scelto di puntarci ancora oggi: ha rinnovato il contratto questa estate.

Si tratta di un premio per il suo percorso: nei suoi primi mesi con l'aquila sul petto, Canali totalizzò 7 presenze con due gol all'attivo. Il percorso prosegue con il salto in Under 18, dove continua a crescere e a ritagliarsi un ruolo da protagonista, diventando uno dei punti fermi della squadra. Sono 27 le presenze collezionate, per un totale di 1.904 minuti, impreziosite da 5 gol e 2 assist. Numeri che gli valgono la conferma in ottica Primavera, dove nella stagione successiva scende in campo 22 volte tra campionato e Coppa, trovando anche una rete. A 18 anni inizia a mettersi in mostra insieme ai grandi e dà ragione a Gattuso, che gli concede spazio in prima squadra (anche se in amichevole).