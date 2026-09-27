Lazio, Gattuso: "Cataldi ha avuto un problema. Marusic e Rovella..."

Al termine del test contro l'Arezzo, andato in scena nel pomeriggio al Fersini, Gattuso ha parlato ai microfoni ufficiali del club e nel corso dell'intervista ha fatto anche un punto sulle condizioni degli infortunati.

Le parole del mister: "Cataldi a metà allenamento ha avuto un problema al quadricipite, faremo un controllo strumentale domani o dopo domani. Dele-Bashiru bene, sa continuando a lavorare settimana prossima rientra in gruppo. Marusic è migliorato tantissimo anche a livello strumentale, pure Rovella a cui abbiamo iniziato a fargli fare lavori di corsa a bassi livelli. Ci vediamo settimana prossima con la Juve Stabia".

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