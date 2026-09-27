Lazio, Gattuso a LSC: "Voglia e mentalità non devono mancare. Sosta? È strano che..."

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Al termine dell'amichevole con l'Arezzo ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Gattuso. Le considerazioni del mister: “Eravamo contati. Giocavamo a tre, i centrocampisti erano quelli. Proviamo tutto, venivamo da due giorni di lavoro importanti, siamo stati bravi. Non devono mancare voglia e mentalità, mi batto su questo dal primo giorno. Non sono mai mancati e spero non manchino mai, se siamo dove siamo è perché c’è voglia. Le amichevoli sono importanti, uno si può allenare quanto vuole ma quando c’è la partita è la partita. Complimenti anche ai ragazzi che sono entrati”.

“Leite? Sono contento che anche in campo si vede, abbiamo 4 centrali che lavorano con serietà. Con caratteristiche che mi piacciono, ben precise. Umiltà e voglia di lavorare. La voglia e la disponibilità che ci mettono su ogni allenamento, è la cosa più importante è non è facile”.

“Sosta lunga? Io l’ho vissuta a Valencia e c’è stato il Mondiale in Qatar a dicembre, siamo stati fermi 35 giorni. È stato strano, diverso e facevi amichevoli. Ma quando stai fermo venti giorni puoi fare amichevoli ma si abbassa l’adrenalina. Dobbiamo essere bravi a non far abbassare il termometro, ho dato per questo 5 giorni di riposo. Oggi un po’ di preoccupazione c’era ma non mi interessava il risultato, ieri abbiamo fatto un allenamento tosto e pensavo che potevamo pagarla. È un qualcosa di strano, non è mai successo che le nazionali portano via i giocatori per 20 giorni. Dobbiamo essere bravi a fare meno danni possibili”.

“I complimenti dobbiamo farli ai ragazzi, non sono frasi di circostanza. Anche la partita col Mantova è stata una sorpresa, la squadra si era allenata per 40 giorni in un modo incredibile. Abbiamo toccato con mano che una via di mezzo non c’è, dobbiamo insistere sulla mentalità. Abbiamo già pagato pegno, non ci sono vie di mezzo. È una squadra anche viene col sorriso, accetta la fatica e se riusciamo a rimanere su questi binari ci possiamo togliere soddisfazioni".

"Cataldi a metà allenamento ha avuto un problema al quadricipite, faremo un controllo strumentale domani o dopo domani. Dele-Bashiru bene, sa continuando a lavorare settimana prossima rientra in gruppo. Marusic è migliorato tantissimo anche a livello strumentale, pure Rovella a cui abbiamo iniziato a fargli fare lavori di corsa a bassi livelli. Ci vediamo settimana prossima con la Juve Stabia".

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