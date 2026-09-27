IL TABELLINO di Lazio-Arezzo 2-0
Amichevole
Domenica 27 settembre 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO-AREZZO 2-0 (1' Pinamonti, 46' Diogo Leite)
LAZIO (4-2-3-1): Motta (dal 72' Renzetti); Floriani Mussolini (dal 46' Lazzari), Doekhi, Diogo Leite (dall'84' R. Bordon), Pedraza (dal 46' Pellegrini); Farcomeni (dal 79' Milillo), Belahyane (dal 63' Santagostino); Noslin (dal 63' Montano), Serra (dal 79' Gatto), Zaccagni (dal 46' Canali); Pinamonti (dall'82' Sulejmani). A disp.: Pannozzo, Ciucci, Morelli. All.: Gattuso.
AREZZO (4-3-3): Seculin (dal 46' Trombini); Mena, Gilli (dal 46' Mancini), Coppolaro (dal 46' Illanes), Righetti; Sala (dal 46' Mawuli Eklu), Chierico (dal 46' Viviani), Ionita (dal 46' Mancuso); Pattarello (dal 46' Arena), Cerri (dal 46' Cianci), Leone (dal 46' Olivieri, dal 56' Manes). A disp.: Serban. All.: Bucchi.
NOTE
Arbitro: Mario Perri (sez. Roma 1)
Assistenti: Emanuele Yoshikawa - Giulia Tempestilli
Recupero: //
Ammoniti: //
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