NEWS | Sinner, possibile operazione chirurgica? Lo scenario
27.09.2026 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il ginocchio destro di Jannik Sinner continua a destare problemi. Il numero uno al mondo sarebbe dovuto tornare in campo a Pechino e, invece, solo qualche giorno fa ha comunicato il nuovo forfait. Una situazione complicata e adesso anche l’ipotesi operazione non è da escludere. Come riportato da Il Messaggero Sinner è ormai fermo da diverse settimane... <<< SINNER >>>
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