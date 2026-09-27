NEWS | Sinner, possibile operazione chirurgica? Lo scenario

Il ginocchio destro di Jannik Sinner continua a destare problemi. Il numero uno al mondo sarebbe dovuto tornare in campo a Pechino e, invece, solo qualche giorno fa ha comunicato il nuovo forfait. Una situazione complicata e adesso anche l’ipotesi operazione non è da escludere. Come riportato da Il Messaggero Sinner è ormai fermo da diverse settimane... <<< SINNER >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini