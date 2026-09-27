Italia, Tonali: "Lasciate stare i giovani, prendetevela con i più esperti"

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In vista della seconda giornata di Nations League contro la Turchia, il centrocampista dell'Italia Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il calcio oggi è difficile, lo sto vivendo in prima persona al Tottenham, con tanti nuovi giocatori. Arriviamo da un momento non semplice dopo la mancata qualificazione al Mondiale e non siamo nel nostro miglior momento. Ma bisogna essere positivi. E soprattutto alleggerire i ragazzi meno esperti perché indossare questa maglia non è facile. Meglio che le colpe che vengano date a noi più esperti, prendetevela con me magari, perché i giovani devono fare esperienza e devono essere lasciati tranquilli per crescere. Loro subiscono le situazioni negative perché leggono e ascoltano più di noi. Lo so per esperienza: a 19 anni non si è abituati a tanta pressione. Quanto a noi, proveremo ad aiutarli a maturare”.

“Fisicamente ormai sono al 100%, ho risolto il fastidio che avevo. Sono pronto a fare la mia parte. Non importa se giocherò mezzala o play, anche perché i ruoli possono essere diversi a seconda delle partite. A volte è meglio un ruolo, a volte un altro. L’importante è fare una grande partita. Serie A? Adesso le partite sono più divertenti perché si fischia di meno e ci sono meno pause e tempi morti. E' una cosa super positiva per il calcio perché prima si giocava poco. Servirà tempo per aumentare il ritmo in maniera costante ma la strada è giusta”.