"Lotito è felicissimo della Reggina": la rivelazione di Marchionni

Niente Formello, meglio il Granillo. Gioca la Lazio, ma priorità alla Reggina. Invece che presenziare per l'amichevole contro l'Arezzo, Lotito era presente allo stadio in Calabria per la sfida degli amaranto contro la Nuova Igea Virtus, battuta per 2-0 dalla squadra di Marchionni. Lo stesso allenatore è intervenuto in conferenza stampa nel post partita, parlando proprio del patron biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Lotito era felicissimo, ha fatto i complimenti alla squadra e ha detto che è forte. Siamo contenti e soddisfatti per l’apprezzamento della società. Sono contentissimo della fase difensiva. I ragazzi, contro giocatori forti, non hanno praticamente mai concesso un tiro in porta, ma sapete che la fase difensiva parte dall’attacco".