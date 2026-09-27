Lazio, Taylor torna a giocare con l'Olanda: Xavi lo inserisce contro la Serbia

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Taylor in campo con l'Olanda. Xavi ha puntato su di lui nel secondo tempo contro la Serbia, per mantenere il vantaggio siglato dalla doppietta di Meerdink. Il centrocampista della Lazio è partito dalla panchina e poi è subentrato al 67' al posto di Reijnders. E alla fine gli Orange hanno portato a casa i tre punti nella seconda giornata di Nations League, dopo il pareggio in extremis di qualche giorno fa contro la Germania.