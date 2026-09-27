Lazio, Gattuso su Leite: "Abbiamo quattro centrali che mi piacciono"

Dopo la vittoria in amichevole contro l'Arezzo, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Nello specifico si è espresso sulle caratteristiche dei difensori centrali a disposizione in rosa, in particolare su Diogo Leite che ha giocato dall'inizio e anche segnato il gol del 2-0. Di seguito le sue parole: “Leite? Sono contento che anche in campo si vede, abbiamo 4 centrali che lavorano con serietà. Con caratteristiche che mi piacciono, ben precise. Umiltà e voglia di lavorare. La voglia e la disponibilità che ci mettono su ogni allenamento, è la cosa più importante è non è facile”.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03