Lazio, Gattuso annuncia la prossima amichevole: ecco l'avversario

Due amichevoli durante la sosta. La prima è già in archivio: vittoria contro l'Arezzo per 2-0, gol di Pinamonti e Diogo Leite. La seconda arriverà il prossimo weekend, a una settimana di distanza dalla ripresa del campionato contro il Monza. Ad annunciarla è stato Gattuso ai microfoni di Lazio Style Channel: l'avversaria sarà la Juve Stabia. Di seguito le sue parole.

“I complimenti dobbiamo farli ai ragazzi, non sono frasi di circostanza. Anche la partita col Mantova è stata una sorpresa, la squadra si era allenata per 40 giorni in un modo incredibile. Abbiamo toccato con mano che una via di mezzo non c’è, dobbiamo insistere sulla mentalità. Abbiamo già pagato pegno, non ci sono vie di mezzo. È una squadra anche viene col sorriso, accetta la fatica e se riusciamo a rimanere su questi binari ci possiamo togliere soddisfazioni. Ci vediamo settimana prossima con la Juve Stabia".