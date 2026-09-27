Isaksen: “Amo giocare con la maglia della Danimarca. La vittoria…”

Dopo il gol realizzato contro il Galles con la maglia della Danimarca, Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di TV2 Sport. Di seguito le parole dell’esterno della Lazio sulla vittoria in casa.

“Sono felicissimo. Non c'è niente di meglio che giocare qui al Parken. E i tifosi danesi meritavano una vittoria. Amo giocare per la Danimarca, ho dei compagni di squadra di grande talento che mi danno una mano. Ci aspettano altre due partite nei prossimi giorni, dobbiamo continuare a spingere. Una sola vittoria non basta. Ora affrontiamo il Portogallo e non c'è occasione migliore per dimostrare di cosa siamo capaci".