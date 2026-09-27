FORMELLO - Lazio, il programma dopo l'Arezzo. Gattuso e gli infortunati...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Archiviata la prima amichevole di questa maxi sosta. Battuto l'Arezzo per 2-0: decisivi i gol di Pinamonti e Diogo Leite. Ora la Lazio avrà due giorni di riposo prima di tornare in campo. La ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio, poi la squadra si allenerà ancora giovedì e venerdì mattina. Per sabato è in programma un altro test sempre nel centro sportivo: l'avversario sarà la Juve Stabia.

In settimana Gattuso dovrebbe ritrovare in gruppo Dele-Bashiru, che punta a rientrare contro il Monza. Da chiarire invece le condizioni di Cataldi, che ha accusato un problema all'adduttore durante l'ultima seduta. Farà degli accertamenti, così come Gudmundsson che rientrerà a Roma dopo l'infortunio alla spalla accusato con l'Islanda. Dita incrociate, sperando che non sia nulla di grave.

Sono sulla via del recupero anche Rovella e Marusic, che più probabilmente si rivedranno contro la Juventus. Ne avrà per altri dieci-quindici giorni Cancellieri: si è fatto male in vacanza, gli sono stati applicati diversi punti di sutura. È in dubbio per la sesta giornata di campionato. Ancora assenti gli altri nazionali, ovvero Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor e Isaksen.