Lazio, cauto ottimismo per l'infortunio di Gudmundsson: ecco come sta

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso attende aggiornamenti sulle condizioni di Gudmundsson, costretto a uscire per un problema alla spalla sinistra durante la sfida di sabato tra Islanda ed Estonia.

Il cambio è arrivato dopo circa mezz’ora di gioco, in seguito a una caduta piuttosto pesante sul braccio sinistro. L’attaccante è finito a terra con tutto il peso del corpo sull’arto, compiendo un movimento innaturale che lo ha costretto ad abbandonare immediatamente il campo. Il timore iniziale era quello di una possibile frattura, ma le prime informazioni raccolte dalla Lazio, scrive il Corriere dello Sport, hanno progressivamente lasciato spazio a un maggiore ottimismo.

Gudmundsson lascerà il ritiro dell’Islanda e farà ritorno a Roma mercoledì, quando verrà sottoposto agli accertamenti strumentali necessari per stabilire l’entità dell’infortunio. L’ipotesi di uno stop particolarmente lungo sembra al momento scongiurata: la spalla sarebbe uscita per poi rientrare, ma soltanto gli esami potranno chiarire la situazione e permettere allo staff medico biancoceleste di stabilire i tempi di recupero.

Se le indicazioni rassicuranti dovessero essere confermate dagli accertamenti, Gudmundsson potrebbe anche riuscire a scendere in campo alla ripresa del campionato. L'ipotesi, naturalmente, dipenderà dalle sue condizioni e potrebbe prevedere anche l'utilizzo di un'infiltrazione antidolorifica.