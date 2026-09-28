Lazio, Patric saluta: accordo ai dettagli con l'Al-Ittifaq

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RASSEGNA STAMPA - Si è risolta la trattativa tra Patric e l'Al-Ittifaq, dopo che l'affare ha rischiato di saltare definitivamente: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, nella tarda serata di ieri è arrivato l'ok per l'arrivo del difensore in Serie B emiratina, nella squadra allenata da Montero.

Lo spagnolo è già a Dubai pronto a iniziare la sua nuova avventura: la Lazio non incasserà nessun soldo dalla cessione del classe 1993, ma risparmierà 3 milioni di euro lordi di ingaggio.

L'operazione, dunque, aveva subito una frenata probabilmente per alcuni errori di trascrizione legati ai contratti. L'imminente chiusura del mercato negli Emirati Arabi ha fatto accelerare le parti che, alla fine, hanno trovato una soluzione rapida. Patric lascia Formello dopo 11 anni in biancoceleste: arrivò alla Lazio nel 2015 a parametro zero.