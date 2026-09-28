Lazio, il punto sui contratti in scadenza: destini ancora in bilico

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RASSEGNA STAMPA - I contratti 2027 rimasti sono tutti da valutare. Il caso più particolare è quello di Cancellieri, che potrebbe ancora giocarsi le proprie possibilità alla Lazio. L’attaccante era stato vicino prima al Parma e poi alla Fiorentina, ma Gattuso ha scelto di bloccarne la partenza nell’ultimo giorno di mercato. Se riuscirà a confermarsi su buoni livelli, la volontà dell’allenatore potrebbe avere un peso anche nelle valutazioni di giugno.

Più incerto il futuro di Cataldi, alle prese con un nuovo stop muscolare dopo l’operazione per la pubalgia che ne ha condizionato la preparazione. Il rapporto con la Lazio ha vissuto negli ultimi anni momenti diversi, tra strappi e ricuciture. Lo scorso anno era rimasto anche a causa del blocco del mercato, mentre ora il suo futuro dovrà essere rivalutato.

Lazzari, invece, era già stato indicato tra i possibili partenti in estate ed è rimasto. A 32 anni, il suo contratto in scadenza nel 2027 potrebbe portare a un addio già a gennaio oppure alla partenza a parametro zero a giugno. Diverso il discorso per Pellegrini, fuori lista e già indicato dal direttore sportivo Fabiani, insieme a Patric, tra i giocatori che "non rientrano nei piani futuri".

Come scrive il Corriere dello Sport, se, oltre a Patric, anche Cancellieri, Cataldi, Lazzari e Pellegrini dovessero lasciare la Lazio a parametro zero, il risparmio complessivo supererebbe i 12 milioni di euro lordi.