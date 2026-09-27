Nations League, il Portogallo vince in Norvegia: è primo nel Gruppo D

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Seconda giornata di Nations League in archivio per Norvegia e Portogallo, la sfida si è conclusa con la vittoria dei lusitani per 2-1 grazie alle reti di Joao Felix e Goncalo Ramos.

Sono stati i portoghesi a sbloccare il match con il gol dell’ex Chelsea dopo appena 17 minuti dal calcio d’inizio, chiudendo i primi 45’ in vantaggio. Alla ripresa Haaland ha riaperto i giochi segnando la rete del pareggio che ha riportato i norvegesi in partita, ma l’attaccante del Milan ha reso vano il tentativo. Zero minuti in campo per Tavares, il terzino della Lazio ha assistito alla gara dalla panchina.

Con la vittoria ottenuta sul campo della Norvegia, il Portogallo si porta a casa 3 punti che valgono il primo posto nel girone a +3 dalla selezione di Solbakken e dalla Danimarca. Ancora a 0 il Galles, fanalino di coda del Gruppo D.

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