Nations League, la Grecia batte la Germania e conquista la vetta nel girone

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Si è conclusa la sfida tra Germania e Grecia, valida per la seconda giornata di Nations League. Una vittoria di misura per gli ellenici, firmata Kourmpelis, che gli consente di prendersi la vetta nel girone B a punteggio pieno.

La selezione di Mandas - che ha assistito all'incontro dalla panchina - è prima con 6 punti, davanti all'Olanda a quota 4 e ai tedeschi fermi a 1. Ultima la Serbia che ha incassato due sconfitte consecutive e si ritrova a 0.

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