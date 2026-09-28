Lazio | Floriani in scadenza nel 2028, si pensa al rinnovo: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Oltre a gestire i contratti fino al 2027, a gennaio si aprirà poi un altro fronte, quello dei giocatori in scadenza nel 2028. Tra questi ci sono due elementi importanti come Rovella e Isaksen, oltre a Marusic e Dele-Bashiru. Rientra nella stessa finestra anche Floriani Mussolini, che ha però l’ingaggio più basso tra i titolari e i giocatori maggiormente coinvolti nelle rotazioni. Per lui, spiega il Corriere dello Sport, il rinnovo è già considerato una priorità.

autore Chiara Scatena Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa. ChiaraScatena