Vieri è ancora un idolo: l'ex Lazio firma le maglie a un fan indonesiano - VD

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A oltre 25 anni dalla sua esperienza in biancoceleste, Christian Vieri resta un idolo dei tifosi della Lazio, anche a migliaia di chilometri da Roma. A testimoniarlo è l’incontro con il musicista indonesiano Ade Nurulianto, che ha avuto l’occasione di conoscere l’ex attaccante e, visibilmente emozionato, gli ha fatto autografare due maglie d’epoca con l’aquila sul petto.

Ade ha pubblicato sui propri social l'incontro: "Uno dei migliori bomber del mondo. Grazie "Bobo"... ricordo ancora il gol di Vieri contro la Mallorca il 19 maggio 1999 che portò la Lazio a vincere la Coppa delle Coppe! Un momento iconico indimenticabile", questa una parte della descrizione del post pubblicato dal musicista. Di seguito il video.