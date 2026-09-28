Lazio, lo strano destino dei contratti fino al 2027: ne sono rimasti quattro

28.09.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, lo strano destino dei contratti fino al 2027: ne sono rimasti quattro

RASSEGNA STAMPA - Svincolati, esodati, esiliati o invitati a uscire con uno scivolo. La linea della Lazio sui contratti in scadenza nel 2027 appare ormai piuttosto chiara: alleggerire la rosa e, soprattutto, il monte ingaggi.

Provedel, Gila, Romagnoli e Gigot erano tutti in scadenza a giugno e nessuno ha rinnovato. I primi tre hanno lasciato il club attraverso il mercato, mentre il francese è stato coinvolto in una risoluzione con incentivo all’esodo. A loro si è aggiunto Patric, la cui cessione all’Al-Ittifaq è stata definita ieri sera. Se fosse rimasto, avrebbe rischiato di vivere la stagione da esiliato, al pari di Pellegrini.

I contratti in scadenza nel 2027 rimasti in rosa sono dunque quelli di Cancellieri, Cataldi e Lazzari, oltre all’ex Juventus. Come evidenzia il Corriere dello Sport, l'obiettivo della società è noto da tempo: ridurre il peso degli stipendi. Una missione già perseguita in estate, quando Pedro, Basic e Hysaj hanno lasciato il club, producendo un risparmio di circa 10 milioni lordi.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.