Lazio, come stanno gli infortunati? Ecco chi è più vicino al rientro

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RASSEGNA STAMPA - Alla ripresa degli allenamenti, Gattuso ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Cancellieri, rimasto ferito a un ginocchio durante una caduta nei cinque giorni di vacanza concessi alla squadra. Sono stati necessari diversi punti di sutura e lo stop potrebbe essere di circa due settimane: l'esterno è quindi in forte dubbio per la sfida contro il Monza dell'11 ottobre.

Ieri, tra infortunati e gli otto giocatori convocati dalle nazionali, Gattuso aveva pochissime alternative nell'amichevole contro l'Arezzo: in panchina c'erano soltanto Lazzari, Pellegrini, fuori lista, e diversi ragazzi della Primavera. Assente anche Cataldi, nuovamente fermo per un problema al quadricipite. Il centrocampista non riesce a trovare continuità dopo l'operazione per la pubalgia di fine maggio e ha saltato tutta la preparazione.

Dele-Bashiru e Marusic, invece, sono i più vicini al rientro. "Dele sta bene, la prossima settimana rientra con i compagni. Adam è migliorato tantissimo anche a livello strumentale", ha detto il tecnico. Il montenegrino proverà a recuperare per il Monza.

Più prudente la situazione di Rovella, che ha iniziato a correre a ritmi bassi. Gli ultimi esami hanno evidenziato ancora un piccolo edema al polpaccio: per lui è più probabile il rientro contro la Juventus. In infermeria resta anche Przyborek, alle prese con alcuni problemi muscolari.