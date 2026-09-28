PRIMAVERA | Lazio, il baby Eone convocato ai Mondiali under 17
RASSEGNA STAMPA - Emmanuel Eone è stato convocato dal Camerun per i Mondiali under 17 che si disputeranno in Qatar dal 19 novembre. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante classe 2009 della Primavera della Lazio trova la convocazione dopo un grande avvio di stagione.
Si era messo in mostra già a metà luglio nell'amichevole contro la Lazio di Gattuso, poi ha confermato il suo valore con le 3 reti trovate in 5 giornate di campionato. Non paga la differenza d'età con i suoi compagni e continua a impressionare grazie alla sua forza fisica e a uno spiccato senso del gol.
Eone è arrivato a Formello in estate dal Caen, firmando un contratto triennale fino al 2029, per mettersi a disposizione di Mister Punzi: adesso vuole continuare a stupire.