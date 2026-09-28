Lazio, l’addio di Patric: “Parte di me qui per sempre, non vi dimenticherò mai” - VD

Finisce dopo undici anni la lunga storia d’amore tra Patric e la Lazio. È arrivata l’ufficialità del trasferimento dello spagnolo all’Al-Ittifaq, club di Dubai. E, allora, per dire addio ai tifosi biancocelesti proprio Patric tramite i canali social del club ha mandato un lungo messaggio a tutti i tifosi della Lazio. Queste le sue parole d’addio: “Ciao Laziali, sono arrivato qui che ero un bambino e me ne vado da uomo. In mezzo, ci siete voi. Nemmeno nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare una storia d’amore così. Abbiamo vinto, perso, sofferto, festeggiato. Abbiamo vissuto notti di Champions, battaglie in Europa, finali, trofei e record che rimarranno nella storia”.

“Ma sapete una cosa? Alla fine di tutto questo quello che porterò davvero con me non sono i numeri, è l’amore. Il vostro amore, quello vero. Quello che a volte fa male. Siete stati come dei genitori con un figlio, siete stati duri con me quando sbagliavo, mi avete detto cose che facevano male quando me lo meritavo. Ma quando ho dato tutto me stesso mi avete rispettato, difeso e amato. E io non lo dimenticherò mai”.

“Questa maglia mi ha fatto cadere e rialzare, mi ha fatto soffrire, gioire, crescere e diventare l’uomo che sono oggi. Ho sempre detto che sarei rimasto fino a quando avessi sentito di poter dare tutto me stesso alla Lazio e che quando non fosse più stato così sarei stato io il primo a farsi da parte, qualsiasi fosse la convenienza per me. Oggi lo faccio con il cuore pieno. Non so se riuscirete mai a capire quanto vi ho voluto bene, quanto vi voglio bene. Sono arrivato da bambino, me ne vado da uomo. Ma una parte di me rimarrà qui per sempre. Grazie di tutto Laziali, per sempre uno di voi”.