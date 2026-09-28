Lazio, Isaksen vola con la Danimarca: è l'MVP contro il Galles - FT

Gustav Isaksen è uno dei protagonisti indiscussi della Danimarca in queste prime giornate di Nations League. L'attaccante della Lazio, infatti, continua a distinguersi con la maglia della Nazionale e nell'ultima gara andata in scena contro il Galles ha segnato il gol del raddoppio dopo l'autogol di Davies.

L'ottima prestazione offerta da Gustav non è passata inosservata ed è stata notata anche dai tifosi danesi che quindi lo hanno nominato Player Of The Match, come comunicato dai profili social della Danimarca. Di seguito il post ufficiale: