Lazio, Isaksen vola con la Danimarca: è l'MVP contro il Galles - FT
28.09.2026 11:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Gustav Isaksen è uno dei protagonisti indiscussi della Danimarca in queste prime giornate di Nations League. L'attaccante della Lazio, infatti, continua a distinguersi con la maglia della Nazionale e nell'ultima gara andata in scena contro il Galles ha segnato il gol del raddoppio dopo l'autogol di Davies.
L'ottima prestazione offerta da Gustav non è passata inosservata ed è stata notata anche dai tifosi danesi che quindi lo hanno nominato Player Of The Match, come comunicato dai profili social della Danimarca. Di seguito il post ufficiale:
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.