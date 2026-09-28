Lazio, con la Juve Stabia a porte chiuse e non al Fersini: il comunicato

Fonte: sslazio.it

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito la Lazio ha ufficializzato l'amichevole di sabato prossimo con la Juve Stabia confermando la scelta di giocare a porte chiuse, questa volta anche alla stampa. Vista l'indisponibilità del Fersini, infatti, il match si giocherà sul centrale di Formello. Questo il comunicato del club: “La S.S. Lazio comunica che sabato 3 ottobre alle ore 15:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la Juve Stabia. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l'app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM”.