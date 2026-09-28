Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: c'è Frattesi, assenti in dieci
28.09.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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In dieci restano a Coverciano, gli altri tutti a disposizione. Ecco i convocati di Mancini per la gara tra Italia e Turchia, valida per la seconda giornata di Nations League. In lista è presente anche Frattesi della Lazio. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario.
Difensori: Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Daniele Ghilardi, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo.
Centrocampisti: Alessandro Romano, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Rolando Mandragora, Issa Doumbia, Davide Frattesi.
Attaccanti: Pio Esposito, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolò Cambiaghi, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.