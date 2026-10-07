Lazio-Monza, scelto l’arbitro del match: la designazione
07.10.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Sesta giornata di campionato alle porte. Riparte dopo la sosta il programma per la Lazio di Gattuso, che sarà impegnata domenica 11 ottobre alle ore 15:00 nella gara interna contro Monza. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i laguarì.
L’arbitro sarà il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Gli assistenti saranno Bahri e Moro con Mariani quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo con Volpi come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Collu (sez. Cagliari)
Assistenti: Bahri - Moro
IV Uomo: Mariani
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.