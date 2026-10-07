Monza, Juric ha scelto: Folorunsho al centro della sfida alla Lazio

07.10.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Monza, Juric ha scelto: Folorunsho al centro della sfida alla Lazio
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ancora un tabù per il Monza, mai vittorioso nei sei precedenti in Serie A. Ivan Juric ha avuto oltre due settimane per preparare la sfida e dovrà soprattutto sciogliere i dubbi sulla trequarti e a centrocampo, dove una certezza è Folorunsho.

L’ex biancoceleste, nato a Roma, ha scelto il Monza anche per rilanciarsi dopo aver cambiato sei squadre negli ultimi quattro anni. Dopo l’esordio nel secondo tempo contro l’Udinese, è diventato subito titolare e domenica tornerà all’Olimpico da avversario, nello stadio dove aveva già segnato contro la Roma nel gennaio 2024.

Il centrocampo del Monza dovrebbe poggiare proprio su Folorunsho e Foe Ondoa. Intanto Pessina sta aumentando i carichi di lavoro dopo l’infortunio di agosto, con l’obiettivo di tornare a disposizione tra la sosta di novembre.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.