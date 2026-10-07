Lazio, Oddi ricorda Maestrelli: "I tifosi non lo volevano. Ma lui un giorno..."

07.10.2026 11:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Oddi ricorda Maestrelli: "I tifosi non lo volevano. Ma lui un giorno..."
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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, nel giorno del 104° anniversario della nascita di Tommaso Maestrelli, Giancarlo Oddi ha ricordato il suo ex allenatore, raccontandone le qualità e il suo impatto con il mondo Lazio, prima dello storico Scudetto del 1974. 

MAESTRELLI "Grande persona, grandissima. Un uomo eccezionale. Il nostro primo incontro? Mi ricordo che ho conosciuto una persona eccezionale, prima che l’allenatore, che capiva tutto di noi, bastava uno sguardo e ci metteva a posta. Se quella squadra ha fatto ciò che ha fatto, è stato principalmente merito suo. Se avrebbe meritato la Nazionale? Avrebbe meritato tutto. Per me è stato un secondo padre. I problemi li risolveva sempre". 

UN ANEDDOTO SU MAESTRELLI "La Lazio veniva da un buon allenatore, ben visto dai tifosi. Maestrelli non aveva fatto chissà cosa e i tifosi avevano creato un po’ di caos. Poi noi andammo presto fuori dalla Coppa Italia e lui non era bene visto. Una volta ci siamo allenati al Flaminio, anziché a Tor di Quinto, con la speranza che ci fossero meno tifosi ma la tribuna invece era piena. Eravamo ‘scappati’ perché saremmo stati contestati e sarebbe stato contestato soprattutto lui. Durante l’allenamento ad un certo punto non lo troviamo più, era dai tifosi, da solo, senza neanche Lovati; Chinaglia propose di andare dal mister per difenderlo, ma alla fine lui tornò dopo aver parlato con i tifosi e tutti finirono per applaudirlo. Noi eravamo increduli. Già prima ci piaceva, ma dopo questo fatto guai a chi ce lo toccava". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.