Argentina, Scaloni: "Non ci sarà mai più niente di simile a Messi"

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Al termine dell'amichevole vinta dall'Argentina 3-0 contro Benin, il tecnico della Seleccion, nonché ex difensore della Lazio, Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa dell'addio alla Nazionale di Lionel Messi. Dopo di che si è espresso sul futuro della squadra senza di lui. Di seguito le sue parole: "L'eredità che lascia è incredibile. Non ci sarà mai niente di simile in campo, gli saremo eternamente grati. Sarà dura, lo ha detto lui stesso poco fa. Quello che abbiamo vissuto in questi anni non è qualcosa di normale e per questo potranno arrivare momenti difficili. Siamo pronti ad affrontarli, con giovani, nuovi giocatori che ci daranno tanto...".

"Ma la sensazione di aver avuto Messi al tuo fianco è impareggiabile, è molto difficile paragonarla a qualcosa, farla capire alla gente. Bisogna viverla. È qualcosa di unico, per quanto possiamo ricostruire la squadra. Possiamo costruire una grande squadra con i nuovi ragazzi che stanno emergendo, ma quell’aura non l’ho mai vista in nessuno nella mia vita. Quello che lui trasmette non ci sarà più. Cercheremo nuovi strumenti, ma quella sensazione non ci sarà. Averlo potuto vivere e godere è stato incredibile e ora toccherà andare avanti senza di lui".