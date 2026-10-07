Ex Lazio | Biglia ricorda: "Messi ci ha insegnato a non mollare"

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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervistato da SkySport, l'ex centrocampista della Lazio Lucas Biglia, ora al Torino con Ignazio Abate, ha parlato dell'addio di Messi alla Nazionale argentina. Di seguito le sue parole: "Messi l'ho visto piangere due volte solamente: adesso e dopo la finale del 2014. L'anno seguente abbiamo perso un'altra finale e lui aveva dichiarato di non volere andare più in Nazionale. Però la cosa bella del calcio e della vita è che lui ci ha insegnato a non mollare, è una cosa che ha lasciato alla gente, quella più importante. Secondo me i valori che ha portato avanti questo ragazzo, al di là di quello che ci ha dato in ogni campo di calcio, non hanno prezzo".