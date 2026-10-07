Lazio, la società omaggia Pedro dopo il ritiro: il post sui social
07.10.2026 14:50 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Nella giornata odierna Pedro Rodriguez ha annunciato il suo ritiro ufficiale dal calcio giocato. L'attaccante spagnolo, dopo aver lasciato la Lazio da svincolato nella scorsa estate, ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.
La sua carriera è una delle più vincenti di sempre, e la società biancoceleste ha deciso di omaggiarlo per i suoi cinque anni nella Capitale, attraverso un post sui social in cui si legge: "Per tutto ciò che ci hai dato. Per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme. Sarai sempre parte di noi".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.