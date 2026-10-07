Lazio, Scrima: "Sto qua per te? La società lo ha rimosso. Vi spiego..."

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Federico Scrima che, insieme a Gianmarco Dottori ha scritto e cantato 'Sto Qua Per Te', è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del brano che ha compiuto due anni.

"Questa nasce come canzone. Come un brano per raccogliere i principi della lazialità e una citazione a tutte le persone care che non ci sono più. La società? Non ci ha ricontattato dopo che è stato tolto. Abbiamo fatto uscire la notizia dopo Lazio-Milan, quando siamo rientrati ed è stata censurata la coreografia in Tevere. Tutto nasce da un mio commento sotto un post della Nord e avevo espresso di essere in linea con la protesta. Questa cosa non è piaciuta ed è andata così. C'è stato un confronto in cui ci siamo capiti".