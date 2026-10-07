Tassotti torna su Lazio-Milan: "Il pareggio? Merito di Amorim. E su Gila..."

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RASSEGNA STAMPA - Mauro Tassotti, ex giocatore di Lazio e Milan tra le tante, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partenza di stagione dei rossoneri. Analizzando il lavoro svolto da Ruben Amorim ha citato anche la partita contro la Lazio, terminata 2-2 allo Stadio Olimpico di Roma, e l'impatto che ha avuto l'ex biancoceleste Mario Gila nel mondo milanista.

AMORIM E LA LAZIO - "Se Amorim merita di essere aspettato? Me lo auguro, perché le intenzioni sono quelle di una squadra propositiva. Deve restare ancorato ai suoi principi e non mollare alle prime difficoltà: nella partita in casa della Lazio ha saputo leggere le situazioni e trovare rimedi al doppio svantaggio. Personalmente mi piace e molto, in campo e fuori, per esempio nel suo modo di comunicare: parla tanto e con chiarezza, forse anche troppo per come siamo abituati noi. Con lui non sono mai interviste di circostanza, va dritto. Lo ha fatto anche quando ha spiegato la gestione di Modric".

GILA - "Gila ha avuto un gran bell'impatto, aveva già fatto vedere di che pasta fosse fatto: in campo si sente. In realtà un difensore per emergere ha meno bisogno di tempo e per conoscere i meccanismi, ha meno bisogno del supporto della squadra per mettere in mostra le sue qualità. A differenza per esempio di Moreira e Ramos a cui necessariamente serve il supporto del gioco. Tornando a Gila: è dinamico, svelto, ottimo nei recuperi. La linea alta richiede giocatori veloci e lui lo è. In più, è duttile: può giocare a tre o a quattro, se il Milan cambierà. E si abbina bene a un giocatore forte fisicamente".